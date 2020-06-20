Belarus lideri Lukaşenko, Rusya ile ilişkileri değerlendirdi: Kıvılcım saçmıyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile ilişkilerin 'kıvılcım saçmadığını' belirterek, "Sorunlar var ama hepsi çözülebilir türden" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Minsk’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti. Lukaşenko, görüşme öncesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda konuştuğunu söyleyerek, "Patronunuzun size selamı var" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, "Gerçekten de açık ve iyi bir sohbet gerçekleşti. Oysa burada birçokları, aramızda kıvılcımların saçtığını düşünüyor. Hiçbir şey kıvılcım saçmıyor. Sorunlar her zaman vardır" dedi.

Diğer yandan Lavrov, "Kıvılcım, ilerlemede kontak için gerekiyor" dedi.

Rusya-Belarus ilişkilerindeki tüm sorunların 'felaket türden olmadığını' kaydeden Lukaşenko, "Dolayısıyla eğer bizi kafa kafaya çarpıştırma, ilişkilerimizi kötüleştirme niyetinde olanlar varsa başaramayacaklarını bilmeli. Birileri bunu bekliyorsa, boşuna beklemesinler, böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

Putin ile Lukaşenko arasında telefon görüşmesi

Kremlin, iki ülke liderinin bugünkü telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonuçlarıyla mücadeledeki işbirliğini ve 24 Haziran’da Moskova’da yapılacak Zafer Günü geçit törenini değerlendirdiklerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca vizelerin karşılıklı olarak tanınmasıyla ilgili hükümetler arası anlaşma üzerindeki çalışmaların tamamlanmasından dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği aktarıldı.

Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Eismont, iki ülke liderinin bugünkü telefon görüşmesinde Kovid-19 salgını üzerinde yoğunlaştığını belirterek, Putin’in ülkesinde geliştirilen yeni ilacı anlattığını aktardı. Eismont, "Bu gerçekten de tamamen yeni bir ilaç ve kaydedildiği gibi etkili ve iyi çalışıyor. Bu bağlamda, Vladimir Putin gerekirse bu ilacı Belarus’ta da kullanmayı teklif etti. Belarus Devlet Başkanı, ilacın gereken hacimde alınacağını ve tedavide kullanılacağını kaydetti" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ele alınan ikinci konunun, önümüzdeki hafta Moskova’da yapılacak Zafer Günü geçidi, üçüncü konunun da ekonomik durum olduğunu aktaran Eismont, "Liderler, görüşerek gündemdeki sorunları değerlendirme konusunda anlaştı. Yani sohbet Moskova’da devam edecek" dedi.

Kremlin: Lukaşenko Zafer geçit töreni için Moskova’ya gelecek

Kremlin’den yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, 24 Haziran’da Moskova’da yapılacak Zafer Günü geçit törenine geleceğini doğruladı.

Putin ve Lukaşenko’nun, bugünkü telefon görüşmesinde, bu bayramın iki ülke halkları için önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Lukaşenko’nun sözcüsü Eismont da Belarus liderinin Moskova’daki Zafer geçit törenine katılacağını teyit etti.

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer onuruna 24 Haziran’da askeri geçit töreni gerçekleştirilecek. Tören her yıl zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’ta gerçekleştiriliyordu, ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Törende 13 binden fazla asker ve 234 askeri teçhizatın yanı sıra 75 uçak ve helikopterin yer alması bekleniyor. Tören orkestrası ise 900 müzisyenden oluşuyor.