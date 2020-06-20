Almanya'da Lenin heykeli açıldı

Almanya’nın batısındaki Gelsenkirchen kentinde devrimci ve Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in 2 metrelik heykeli dikildi. Heykel, radikal sağcıların, şehir idaresinin ve Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) yoğun muhalefetine rağmen Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD) girişimiyle açıldı.

MLPD Sözcüsü Peter Weispfenning, Sputnik’e açıklamasında, bugün Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde parti binası önünde düzenlenen görkemli bir törenle Lenin heykelinin açıldığını söyledi.

Weispfenning, "Heykel, 1957’de Çekoslovakya’da yapılmıştı. Çekoslavakya’nın ilk ferdi Lenin heykeliydi. Onu Ebay’dan bir Avusturyalı satıcıdan aldık, heykel Kadife Devrim’den sonra oraya götürülmüş. Onu satın alıp dikme kararını aldık, çünkü Batı Almanya’da şu ana kadar Lenin’in tek bir büstü veya heykeli yoktu" ifadelerini kullandı.

MLPD Sözcüsü, dökme demirden yapılan heykelin 2 metre 15 santim boyunda olduğunu, kaidenin üzerinde de Lenin hakkında bilgi içeren bir levhanın bulunduğunu anlattı.

Lenin heykelini dikme kararı, Gelsenkirchen belediyesi, sağcı partiler ve ülkenin en büyük partilerinden CDU tarafından itirazla karşılandığını aktaran Weispfenning, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce belediye, heykelin anıtlar kanunu yüzünden dikilemeyeceğini açıkladı, zira heykele 30 metre mesafede duran bize ait binanın cephesi tarihi anıt olarak devlet tarafından korunuyor. Elimizdeki bilgiye göre belediye başkanı şahsen heykeli engellemeye çalışmış. Ama biz mahkemeye başvurarak ve mahkeme heykelin elbette dikilebileceğine karar verdi. Bunun üzerine belediye Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu, bu mahkeme de başvuruyu reddetti. Ardından CDU heykelin dikilmesine karşı internette imza kampanyası başlattı, uzun aylar süren kampanya sırasında ülke genelinde 204 imza toplayabildiler. Kampanya sonlandırıldı. Birçok faşist yanlısı örgüt de Lenin’e karşı çıktı, bugün Gelsenkirchen’de protesto gösterisi düzenlediler. Ancak halk büyük ölçüde heykel fikrine destek veriyor."

Partisinin, heykelinin dikilmesiyle ilgili internet üzerinden bir anket gerçekleştirdiğini dile getiren sözcü, ankete katılanların yüzde 68’inin destek verdiğini söyledi.

1917 Ekim Devrimi ve onu takip eden iç savaşla ilgili son araştırmaları ve yazıları okuduklarını söyleyen Weispfenning, devrim ve iç savaş sırasında milyonlarca insanın ölmesinden 'bir tek Lenin’in sorumlu tutulamayacağını' savunarak, "Üstelik Lenin heykeli, Almanya’nın batısında emperyalist ve işgalci nitelik taşıyan birinci ve ikinci dünya savaşlarının kahramanları için dikilen sayısız heykel bağlamında kontrpuan rolünü oynamalı" dedi.