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    Almanya - koronavirüs - maske

    Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısında iki kattan fazla artış yaşandı

    © REUTERS / PATRICK HERTZOG
    Avrupa
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    Almanya'da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya da yansıdı. Bulaştırma katsayısı 0.89'dan 2.03'e yükseldi.

    Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle haftasonunda iki katın üstünde artış gösterdi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), katsayının 4 günlük hesaplamalarda 2,88'e, yedi günlük hesaplamalarda 2.03'a yükseldiğini açıkladı. Yedi günlük katsayı geçen Çarşamba günü 0.89 olarak kaydedilmişti.

    Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, bulaştırma katsayısı, koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2,88'lik katsayı, 100 kişinin virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1'in altında tutulması önem taşıyor.

    4 ve 7 günlük veriler ne anlama geliyor?

    Almanya'da bulaştırma katsayısı 4 günlük ve 7 günlük verilere göre kayda alınıyor. 4 günlük hesaplama değeri, bir kişiye koronavirüs bulaşmasıyla o kişinin virüs bulaştırdığı kişinin testinin pozitif çıkması arasında geçen süreyi ifade ediyor. Bu hesaplamada günlük yeni vaka sayısı dört gün önceki vaka sayısıyla karşılaştırılıyor. RKI, 4 günlük hesaplamalara ek olarak 14 Mayıs'tan itibaren 7 günlük katsayı hesaplamalarına da başladı. Bu hesaplama, 4 günlük verilere göre bölgesel günlük dalgalanmalardan daha az etkilendiği için daha istikrarlı ve genel bir veri olarak görülüyor.

    RKI, bulaşma katsayısındaki ciddi artışın vaka sayılarındaki bölgesel patlamalarla bağlantılı olduğunu, ülke genelinde vaka sayılarının düşük seyretmesi nedeniyle bulaştırma katsayılarındaki bölgesel patlamaların bulaştırma katsayısına güçlü etki ettiğini belirtti. RKI'dan yapılan açıklamada önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin gözlemlenmesinin önem taşıdığı, özellikle de patlamaların yaşandığı bölgeler dışında vaka sayılarında artış kaydedilip kaydedilmeyeceğinin görülmesi gerektiği bildirildi.

    RKI'dan Pazar günü yapılan açıklamada koronavirüsün halk sağlığına oluşturduğu riskin genel olarak 'yüksek', riskli gruplarda da 'çok yüksek' olarak sınıflandırılmaya devam ettiği kaydedildi.

    RKI verilerine göre Pazar günü itibarıyla ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 189 bin 822'ye yükseldi. Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 8 bin 882.

    Mezbahada binin üzerinde yeni vaka

    Yeni enfeksiyonlarda Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gütersloh ve komşu Warendorf kentleri ile Magdeburg ve Berlin'in Neukölln semtindeki vakalardaki artış rol oynadı.

    Gütersloh'daki bir mezbahada toplam bin 331 çalışanın koronavirüse yakalandığı bildirilmişti. Almanya'nın en büyük et işleme tesisi Tönnies'de ortaya çıkan ve hızla yayılan vakalar gözleri sektördeki olumsuz çalışma koşullarına çevirmiş, tesiste koronavirüse karşı yeterli önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.

    Firmanın sahibi Clemens Tönnies Cumartesi günü kamuoyuna yaptığı açıklamada, tesisteki koronavirüs vakalarındaki patlamadan dolayı özür dilemiş ve şirketin sorumluluğu tamamıyla üstlendiğini belirtmişti.

    Etiketler:
    vaka, bulaşma, Kovid-19, Koronavirüs, Almanya
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