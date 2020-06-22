Macron: Türkiye, Libya'da 'tehlikeli oyun' oynuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, "Görüşüme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin halihazırda Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini çok net bir şekilde bildirme imkanına sahip oldum" dedi. Macron, ''Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise, NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı'' açıklamasını yaptı. Fransa lideri, Libya'da tüm tarafları ateşkese uymaya çağırdı.

Reuters, Macron'un bu açıklamasının, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteğe yanıt olduğunu kaydetti.