Belarus’ta, gözaltına alınan Babariko dahil 7 kişi başkanlık yarışında

Belarus't geçen hafta gözaltına alınan eski Belgazprombank Başkanı Viktor Babariko dahil olmak üzere 7 kişi, başkanlık seçimlerindeki yarışına devam ediyor.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidya Yermoşina, imza toplama sürecinin sona ermesinin ardından, geçen hafta gözaltına alınan eski Belgazprombank Başkanı Viktor Babariko dahil olmak üzere 7 kişinin başkanlık yarışına devam ettiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Yermoşina, “Devlet başkanlığı yarışında yer almak isteyen 7 kişi mevcut. Bu kişiler bölgesel teyit komisyonlarına topladıkları imzaları ilettiler. Kaç imza ilettiklerini bilmiyorum. Sayı, kontroller bittikten sonra belli olacakseçimlerindeki ” dedi.

Yermoşina, komisyonun 30 Haziran’da her aday için, geçerli gördüğü imza sayısını açıklayacağını kaydetti.

Yermoşina ayrıca şimdiye kadar seçim komisyonuna sadece Babariko’nun temsilcilerinin adaylık için gerekli olan tüm belgeleri sunduğunu belirtti.

Babariko, “Adayların kayıt toplantısının 14 Temmuz’da yapılması planlanıyor” dedi.

Belarus Merkez Seçim Komitesi başka 15 adayı başvurmuştu, ancak 4 aday yarıştan çekildi. Lukaşenko ise 6. dönem için aday.

Adayların 4 Temmuz’a kadar belgelerini sunması gerekiyor, adaylık kayıt prosedürleri ise 5-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Seçimler ise 9 Ağustos’ta.

Rus gaz devi Gazprom iştiraki Belgazprombank’ı 20 yıl yöneten Babariko, geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Avukatı ise Sputnik’e yaptığı açıklamada gözaltına alınmasının seçilmesi önünde engel olmadığını belirtmişti.