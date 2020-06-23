Temmuzda barlarla restoranların açılacağı İngiltere'de sosyal mesafe 2 metreden '1 artı metreye' düşecek

4 Temmuz'da kapılarını açabilecek işletmeleri açıklayan Başbakan Johnson, eğlence-hizmet sektörünün Dünya Sağlık Örgütü'nün en az 2 metre talep ettiği sosyal mesafe uygulandıkça işletmelerini açamayacaklarına dair şikayetlerini dikkate aldı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Başbakan Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin yeni aşamasında İngiltere'de barlar, restoranlar ve otellerin 4 Temmuz'da açılabileceğini duyurdu.

Avam Kamarası'nda konuşan Johnson, 4 Temmuz'da kapılarını açabilecek işletmeleri şöyle sıraladı:

Barlar, restoranlar, oteller, kamp alanları, karavan parkları, siperlik takılması şartıyla kadın-erkek kuaförleri, çocuk parkları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler, açık spor salonları...

Pubs, restaurants and hotels to reopen as England eases social distancing https://t.co/a3T2SInSWz — Haaretz.com (@haaretzcom) June 23, 2020

Halkı dışarı çıkmaya, yeniden kavuştukları özgürlüklerin tadını çıkarmaya ve publarda içmeye çağıran Muhafazakar Partili Başbakan, ancak sorumlu davranılması, puba gidenlerin de girişte adlarını yazdırmaları uyarısını yaptı.

4 Temmuz'da aynı zamanda 2 metrelik sosyal mesafenin düşürüleceğini açıklayan Johnson, sosyal mesafenin 2 metre bırakılması mümkün olmayan yerlerde '1 artı metreye' düşürüleceğini belirtti. Artı teriminin maske ve siperlik takılması gibi önlemler anlamına geldiğini söyledi.

4 Temmuz'dan itibaren bir hanenin mensuplarına farklı haneden kişilerle kapalı mekanlarda buluşması yasağının sosyal mesafeyi gözetmeleri şartıyla kaldırılacağını sözlerine ekleyen Johnson, "Ne kadar az sosyal temas olursa, o kadar çok güvende olursunuz" dedi.

Şimdiki halde tüm okulların eylülde açılmasının öngörüldüğünü duyuran Johnson, bu aşamada gece kulüpleri, spalar, bowling salonları, kapalı oyun alanları, havuzlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzlarının açılması için düğmeye basmadı.

İlkin sürü bağışıklığı rejimi uygulayıp rekor vaka ve ölüm sayılarıyla karşılaşan ve ardından kendisi de koronavirüse yakalanıp ölümden dönen Johnson, ekonominin yeniden açılması için başta hizmet-eğlence sektörü olmak üzere iş aleminin ve kendi Muhafazakar Partisi'nin yoğun baskısı altında. Nitekim sektörün Dünya Sağlık Örgütü'nün en az 2 metre talep ettiği sosyal mesafe uygulandıkça işletmelerini açamayacaklarına dair şikayetleri popülist başbakan üzerinde sonuç verdi.

Kovid-19 ölümlerinin en yüksek sayıda olduğu ülkeler arasında bulunan Britanya'da günlük can kaybı nisanda 1000'in üzerinde seyrediyordu, pazartesi günü ise 15 olarak açıklandı.

Johnson, vakaların yeniden tırmanması halinde, kısıtlamaların gerekirse ülke çapında yeniden uygulanacağı ikazını ihmal etmedi.