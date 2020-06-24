Lahey’den Kosova lideti Taçi’ye savaş suçu suçlaması

Hollanda’nın Lahey kentinde Kosova'daki savaş ve sonrasında yaşanan suçları araştıran özel savcılık, Taçi ve dokuz eski askeri insanlığa karşı savaş suçu işlemekle suçladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “24 Nisan 2020’de özel savcılık, mahkemede görüşülmesi için 10 maddelik iddianame hazırlayarak Haşim Taçi, Kadri Veseli ve diğer kişileri cinayet, insanların cebri kaybolması, baskı ve işkence dahil bir dizi insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekle suçladı” dendi.

İddianamede, Taçi, Veseli ve diğer suçlananların “yaklaşık 100 cinayetin sorumluluğunu taşıdığı” ifade edildiği belirtildi.

2018-2019 yıllarında, aralarında eski Başbakan Ramuş Haradinaj’in de bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusu’nun yaklaşık 200 eski askeri ifade vermek için Lahey’e çağrılmıştı. Haradinaj, 19 Temmuz 2019’da görevinden istifa ederek gönüllü olarak Lahey’e gitmiş, ama susma hakkını kullanmıştı. Haradinaj daha sonra Priştine’ye dönmüştü.