Fransa'dan AB'ye Türkiye ile ilişkilerin geleceğini görüşmek için acil toplantı çağrısı

Ankara ile Doğu Akdeniz ve Libya gerginliğini NATO'nun ardından AB'ye taşıyan Macron hükümeti, birliği, Türkiye ile ilişkilerin geleceğini görüşmek için acil toplantıya çağırdı.

Fransa ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz ve Libya gerginliği, ilkinin ikincisini NATO'ya şikayet etmesinin ardından Avrupa Birliği'ne (AB) taşındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB üyesi ülkelere birliğin Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini görüşmek için acil toplantı çağrısı yaptı.

"Fransa açısından AB'nin Türkiye ile gelecekteki ilişkilerine dair ihtimalleri hiçbir şeyi dışlamadan, naif olmadan son derece süratle özlü tartışmaya açması asli önemdedir" diyen Le Drian, AB'nin kendi çıkarlarını kararlılıkla savunmak zorunda olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye'den Libya'ya savaşçı taşınmasına atıfla "Suriyelileşmesine tanıklık ettiğimiz Libya'da Türkiye'nin oynamak istediği rolün açıklığa kavuşturulmasına ihtiyacımız var" diye ekledi.

Fransa'nın son dönemde alevlendirdiği gerilimin temelinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondajları, Libya'daki iki yönetimden Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki hükümete askeri desteği ve Suriye'deki harekatları yatıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günkü açıklamasında, Ankara'yı tehlikeli oyunlar oynamakla suçlamıştı:

"Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa ülkesinin çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye Libya'da tehlikeli oyun oynuyor."

Türk Dışişleri ise Macron'ın 'akıl tutulması' yaşadığı yanıtını vermiş, Fransa'yı Libya'daki diğer yönetimin askeri komutanı Halife Hafter'i destekleyerek Libya'daki kaosu körüklemekle suçlamıştı.

Ankara destekli Serrac'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, kendi başkentleri Trablus'a General Halife Hafter'in komutasındaki güçlerin 14 aydır düzenlediği taarruzu son dönemde püskürtüp ilerlemeye geçmişti.

Hafter'i Müslüman Kardeşler karşıtı Arap ülkeleri destekliyor.