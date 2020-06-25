Avrupa'da bir ilk: Remdesivir'in koronavirüs tedavisinde kullanılması önerildi

Avrupa İlaç Kurumu, antiviral ilaç olan Remdesivir'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasını önerdi. Bu, Avrupa'da önerilen ilk ilaç olması bakımından önem teşkil ediyor.

Avrupa İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir, Avrupa Birliği’nde koronavirüse karşı kullanım için önerilen ilk ilaçtır” denildi. Kurum, Remdesivir'in yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hallerde kullanılmasını önerdi.

Ancak hâlâ Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği vurgulandı. Komisyondan onay gelmesi durumunda Remdesivir, Avrupa ülkelerinde tedavide kullanılan ilk ilaç olacak.

ABD’de yapılan en az iki araştırma, Remdesivir kullanmanın koronavirüs hastalarının tedavi sürelerini kısalttığını gösterdi. Amerikan Gilead ilaç şirketine ait Remdesivir, ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilmişti. ABD'de de Remdesivir onay alan ilk ilaç olmuştu.