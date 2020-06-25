Fransa'dan belirti göstermeyen korona taşıyıcılarını saptamak için geniş çaplı test kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aylardır ilk kez Avrupa'da haftalık koronavirüs sayısında artış olduğu uyarısını yaparken, Fransa uyuyan enfeksiyon kümelerini saptamak için geniş çaplı test kampanyası başlattığını duyurdu.

Le Monde gazetesine konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, başkent Paris'i de içeren Ile-de-France bölgesinde yaşayan 1.3 milyon kişiye hiçbir belirti göstermese bile test yapılacağına dair belge gönderileceğini söyledi.

Bilmeden virüs bulaştıran asemptomatik (belirtisiz) taşıyıcıları saptamak istediklerinden öncelikle daha önce salgının yaygın olduğu çevrelere yakın yaşayanlara test uygulayacaklarını belirten Veran, bu testlerin kişiye daha önce virüs bulaşıp bulaşmadığını değil, halihazırda enfekte olup olmadığını belirleyeceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı, Kovid-19'dan yoğun bakımda yatanların en çok sayıda oldukları dahil Ile-de-France ile üç bölgede başlayacak pilot kampanya için "Bunun Fransa'nın istediği şeye karşılık gelip gelmediğini görmek için deneysel bir aşamadayız. Belki daha sonra deney diğer bölgelere de genişletilebilir" dedi.

Bugüne dek Kovid-19'dan 29 bin 731 kişinin öldüğü Fransa'da can kaybı oranı 24 saatte 11 ölüme düşmüş durumda.

"Mart-nisandaki zirve durumunu geride bıraktık, ama virüsü bitiremedik" diyen Veran, Fransızları kalabalık şekilde toplanmaktan ve riskli davranışlardan sakınmaları için uyardı.

Pandeminin tepe noktasında sistematik test yapılmaması, istatistikçilerin enfekte olanların sadece reel sayısıyla ilgili modelleme yapabilmesine neden oldu. Veran, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, Fransa'da test yapma sürecinde teori ile pratik arasında uçurum olduğunu, doktorun test yaptırması için reçete verdiği pek çok kişinin teste ulaşamadığını itiraf etmişti.

Gecikmeli de olsa test yapma kapasitesini artıran Fransa, mayıs ayında haftada 700 bin test yapma becerisine ulaştığını duyurmuştu.

Bugüne dek Fransa'da doktor reçetesi olana test yapılıyordu ve testler korona belirtileri gösterenlere ya da hastalananlarla teması olanlara tahsis ediliyordu.