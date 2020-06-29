Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bergisch Gladbach kentinde polisin çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattığı açıklandı.

KRV Adalet Bakanı Peter Biesenbach (CDU), Düsseldorf'ta düzenlediği basın toplantısında, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı ağı içinde bulunan bu kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Biesenbach, şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, siber korsanlar, teröristler ve uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulanan teknik yöntemlerin kullanılacağını kaydetti.

#BREAKING Germany investigating 30,000 suspects in paedophile probe: official pic.twitter.com/2HqgsxDFWL — AFP news agency (@AFP) June 29, 2020

​Biesenbach, müfettişlerin izlerini bulduğu ve anonim olarak gizlenmeye çalışanların IP adreslerinden yola çıkarılarak kimliklerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bergisch Gladbach şehrinde ortaya çıkan bu olaydan sonra yetkililerin delil toplama konusunda çalıştıklarını anlatan Biesenbach, eyalet çapında yapılan araştırmaların ülke çapına da yaygınlaştırılacağını duyurdu.