Eşini yıllarca danışmanı olarak göstermişti: Fransa’nın eski Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası

Fransa’nın eski başbakanlarından François Fillon, yargılandığı ‘göstermelik iş’ davasında beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca 10 yıl seçilme yasağı getirildi.

Eşi Penelope Fillon'a göstermelik iş ayarlayarak yıllarca kamu fonlarını kullandığı ortaya çıkan François Fillon, bugün Paris’te görülen davada kamu fonlarında yolsuzluk yapmaktan suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın üç yılı ertelenirken, ayrıca 375 bin euro para cezası ödemesine de hükmedildi. Ayrıca Fillon'a 10 yıl seçilme yasağı da getirildi.

Mahkeme Penelope Fillon'a da üç yıl hapis ve 375 bin euro para cezası verdi, hapis cezası ertelendi.

Kararın ardından açıklama yapan çiftin avukatı Antonin Levy, cezanın 'adil olmadığını' savundu ve temyize gideceklerini söyledi.

Eşi ve çocukları hiç çalışmadan para aldı

Penelope Fillon'unyılları arasında Parlamento'da ‘danışman’ sıfatıyla görevlendirildiği ancak hiç çalışmadan sekiz yıldaaldığı ortaya çıkmıştı.

François Fillon, eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söyleyerek savunma yapmıştı.

Ancak Fillon’un 2005-2007 yılları arasında henüz öğrenci olan iki çocuğunu da avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin euro ödeme yapılmasını sağladığı iddia edilmişti.

Skandal nedeniyle ilk turda elendi

François Fillon, 2007 ve 2012 yılları arasında Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakan olarak görev yaptı. 2017 yılında cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan Fillon, ilk turda elendi. ‘Sahte iş’ skandalı, Fillon’un elenmesinde önemli rol oynadı.