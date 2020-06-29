Yunanistan Cumhurbaşkanı, Eşek Adası'na çıktı

Daha önce Türkiye ve Yunanistan arasında gerilime yol açan adaya helikopterle gelen Sakellaropulu'nun ziyareti, Yunan basınında geniş yer buldu.

Adaya helikopterle inen Sakellaropulu, Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığını ziyaret etti.

Sakellaropulu’nun, Eşek Adası’nda bulunan anı defterine ise şunları yazdı:

"Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulusal stratejimizin temel direğidir.”

1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere’nin 1943’te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, Eşek Adası’nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. DHA'nın haberine göre, ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor.

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Panos Kammenos 2017 yılındaki Eşek Adası ziyareti, Ankara ve Atina arasında gerilime yol açmıştı.