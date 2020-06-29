AB, Rusya’ya yaptırımları uzattı

AB Bakanlar Konseyi, Ukrayna’daki olaylar bağlamında 2014’te Rusya’ya getirdiği sektörel yaptırımları 31 Ocak 2021’e kadar uzatma kararı aldı.

Uzatma kararının, “Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili son durumun değerlendirilmesi” sonucu alındığı savunulan açıklamada, “Tam uygulama henüz tamamlanmadığından AB liderleri Rusya’ya ekonomik yaptırımları uzatma yönünde siyasi bir karar aldı” ifadesine yer verildi.

AB, Ukrayna’nın doğusun ve Kırım’daki olaylar bağlamında 17 Mart 2014’te bazı Rus ve Kırımlı politikacılar ve yetkililere karşı yaptırım kararı almıştı. Kırım’daki referandumdan sonra yaptırım listesi genişletilmişti. AB, 2014 Temmuz’dan sonra bazı kişilere ve şirketlere karşı noktasal yaptırımlardan ekonomi sektörlerine karşı yaptırım uygulamasına geçmişti. Halihazırda AB’nin yaptırım listesinde 175 kişi ve 44 kurum ve kuruluş yer alıyor.