Kovid-19'dan yoğun bakımda yatmasını aşırı kilolarına bağlayan BoJo: İngilizler diğer Avrupa uluslarından daha şişman

Britanyalıların biri hariç Avrupa'daki diğer tüm uluslardan daha şişman olduğunu söyleyen Başbakan Boris Johnson (BoJo), ülkeye çok pahalıya mal olan obezite oranlarındaki artışla nasıl başa çıkılacağına dair ulusal tartışma çağrısı yaptı.

Britanya'da koronavirüse karşı sürü bağışıklığına başvurmakta ısrar ederken Kovid-19'a yakalanıp ölümden dönen Başbakan Boris Johnson, yoğun bakımlık olmasının sebebini aşırı kilolarına bağladığının basına yansımasının ardından, halkı zayıflatmak için kolları sıvadı.

Britanyalıların Maltalılar hariç Avrupa'daki diğer tüm uluslardan daha şişman olduğunu söyleyen Başbakan Boris Johnson (BoJo), ülkeye çok pahalıya mal olan obezite oranlarındaki artışla nasıl başa çıkılacağına dair ulusal tartışma başlatmak gerektiğini belirtti.

Bu yıla kilo vermesi gerektiğini söyleyerek başladıktan sonra nisanda yoğun bakıma kaldırılan ve oksijen tedavisi gören ve taburcu olmasının ardından hayatını Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) doktorlarına borçlu olduğunu dile getiren BoJo, Times Radio'ya verdiği mülakatta yoğun bakımdayken hastalığının ne düzeyde seyrettiği sorusuyla karşılaştı.

"Yoğun bakımdayken olması gerektiği gibi biraz kilo kaybettiğim doğrudur" yanıtını veren BoJo, şöyle devam etti:

"Obezite konusunda çok libertaryen bir tutum benimsemiştim, ama sayılara baktığınızda, NHS üzerindeki baskıya baktığınızda, kıyasladığınızda, korkarım ki, bizim bu harika ülkemiz diğer Avrupa ülkelerine, biz diğerlerine kıyasla önemli ölçüde daha şişmanız, sadece belli sebeplerden Maltalılar hariç. Bu bir meseledir."

Gençliğinde zayıf olan BoJo, basına göre, Kovid-19 geçirdiğinden beri fast food tüketimini bıraktı ve toplantılarda koronavirüsten söz ederken "Siz sıskalar için sorun yok" demeye başladı.

Times Radio'dan ulusal tartışma başlatma çağrısını duyuran Başbakan, "Baştan beri dert ettiğim bir şeymiş ya da siyasiler için çözümü kolaymış gibi yapmayacağım, herkes bunun zorlu bir sorun olduğunu biliyor, bu hepimizin birlikte üzerine eğilmesi gereken bir mesele" diye konuştu.

Ancak şeker vergisi getirmek gibi müdahaleci icraatlarda bulunup bulunmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınan BoJo, "Kesin olan şey, nüfusumuzun sağlığını umursamak zorundayız ve obeziteyle başa çıkarsak, daha mutlu, daha zinde ve Kovid-19 gibi hastalıklara daha dirençli olacağız" diyerek ekledi:

"Obezitenin NHS'ye maliyeti çok büyük."

BoJo, Mail on Sunday gazetesine verdiği mülakatta şınav çekerken poz vermesini ve kendisinden "Kasabın köpeği gibi sapasağlamım" diye söz etmesini de gazetelerin taburcu olduktan sonra kendisinden 'hayalet gibi' söz etmesinin tamamen saçmalık olduğunu göstermek istemesiyle açıkladı. "Kendimi çok iyi hissediyorum, NHS'mize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekten de Britanya en yüksek obezite oranlarına sahip ülkelerden biri. OECD verilerine göre, yaklaşık her üç yetişkinden biri obez.

Dünya çapında da 1975'den beri üçe katlanan obeziteden 650 milyondan fazla kişi mağdur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi vücut kitle endeksi değeri 30'un üzerindekileri obez olarak niteliyor.