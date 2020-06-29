Merkel: Daha önce görülmemiş sorunlarla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) koronavirüs salgını yüzünden karşı karşıya olan ekonomik sorunları 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi. Merkel, AB’nin dijital teknolojiler alanında 'daha bağımsız' olması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Ciddi zamanlarda yaşıyoruz. Daha önce sahip olduğumuz koşullar, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlarla karşılaştırıldığında nispeten öngörülür ve hafifti" diyen Merkel, "Bu, bir yandan pandemi, diğer yandan da onunla bağlantılı ekonomik sorunlar, onlarca yıldır belki de hiçbir zaman görmediğimiz sorunlar" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa’nın 'önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın geleceğimiz olduğunu vurgulayan bir rol oynamayı' umut ettiğini dile getiren Merkel, iki ülkenin, 'Avrupa’nın, bizi uzun süre olumsuz etkileyecek bu krizden iyi ve sağlık içinde geçmesi' için çalışacağını söyledi.

Almanya-Fransa birliğinin Avrupa üzerinde olumlu bir etkisi olduğunun altını çizen Merkel, bunun AB’nin gelişimi için pozitif ivme kazandırabileceğini ifade etti.

Berlin ve Paris'in, AB’nin ekonomik canlanması için bir fonun kurulması girişiminde bulunduğunu hatırlatan Merkel, "Önümüzde uzun bir yol olsa da bir çözüm bulmamızı umuyorum" dedi.

Dünyanın salgından sonra 'farklı' olacağını kaydeden Merkel, "Dijitalleşme alanında daha bağımsız olmamız gerekiyor. Dijital bağımsızlığın ne anlama geldiğini konuşmalıyız. Her şeyi kendimiz yapamayız ama ne çözebileceğimize karar vermeliyiz" diye konuştu.

Merkel, ayrıca Macron ile Libya ve Batı Balkanları değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.