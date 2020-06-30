Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye’den Avusturya ve Almanya’da yaşayan insanlara müdahale olmamalı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'nın etnik grupların arasındaki çatışmaları önlemek için kısıtlayıcı göç politikaları izlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Viyana’da Türk ve Kürt gruplar arasında yaşanan gerginlik ortamında açıklama yapan Sebastian Kurz, Avusturya'nın etnik grupların arasındaki çatışmaları önlemek için kısıtlayıcı göç politikaları izlemeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Avusturya’nın, ülkede yaşayan Türk kökenli vatandaşlara Türkiye’nin baskı yapma girişimleri ile ilgili sorunu tek başına çözmesi gerektiğine dikkat çeken Kurz, şöyle konuştu:

“Mesajım net, Türkiye’den Avusturya ya da Almanya’da yaşayan insanlara yönelik herhangi bir müdahale olmamalı. Biz Avusturya’daki sorunlarımızı kendimiz çözeriz.”

Viyana’daki olayların başarısız entegrasyon politikasının bir sonucu olduğuna inandığını ifade eden Kurz, entegrasyon sorununun sadece Türkçe konuşulan, Türkçe'nin kullanıldığı kuruluşlarda zaman geçiren ve Türk mağazalarında alışveriş yapan yoğun Türk kökenli nüfusun varlığından kaynaklandığını vurguladı:

“Daha birkaç yıl önce Viyana’da insanların neredeyse kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmedikleri semtlerin olduğunu söylemiştim. O zamanlar bu nedenle çok eleştirilmiştim. Sanırım Favoriten bölgesinin sakinleri neyi kastettiğimi anlıyorlardır, zira orada birçok kişi bu tür olaylar yaşanırken kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmiyor. Ben, gelişmelerin böylesine karşı kararlı eylemleri destekliyorum.”

© REUTERS / LEONHARD FOEGER Kurz: ‘Küçük Avusturya’ göçmenleri kabul etmeye hazır değil

Avusturya merkezli Kurier gazetesinin aktardığına göre Sebastian Kurz ayrıca Avusturya’da sokak çatışmalarına girmek isteyenlere bunu Türkiye’de yapmalarını önerdi.

Avusturya Dışişleri: Kürt göstericilere terör yanlısı demeyin

Öte yandan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türk yetkililere gösterilere katılan Kürtleri terör örgütlerinin yanlısı olarak tanımlamama çağrısı yaptı.

Avusturya Basın Ajansı (APA), Schallenberg’in Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına atfen şunları yazdı:

“Göstericilere terör örgütlerinin destekçileri olarak adlandırılması, tasvip etmediğimiz bir şey. Bakan, ileride bu tür açıklamalardan kaçınılmasını önemle talep etti. Toplanma ve ifade özgürlüğü hakkı Avusturya’nın büyük bir kazanımıdır. Viyana’ya dışarıdan ihtilafların ithal edilmemesi ortak çıkarlarımızadır.”

Bu arada Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak, Viyana’da PKK yandaşlarınca düzenlenen gösterilere izin verilmesinin terörizmin propagandası olduğu iletildi. Ankara ayrıca Avusturya polisinin Türk gençlere yönelik sert eylemlerinden duyduğu endişeyi da dile getirdi.