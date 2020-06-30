Letonya’dan RT televizyonunun 7 kanalına yasak

Yasaklanan kanallar RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary ve RT TV.

NEPLP Başkanı İvar Abolinš, “Elde ettiğimiz deliller çok ciddi. Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinin düzenleyicilerine, bizi takip ederek topraklarında RT’yi yasaklama çağrısında bulunacağız. Letonya ve Avrupa Birliği’nde bu tür programlara yer yok” açıklamasında bulundu.

Yasaklama kararına sebep olarak, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Dmitriy Kiselev’un bu kanallara sahip olması gösterildi. Bununla birlikte Kisilev’in RT ile hiçbir ilgisi yok. Kiselev, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı’nın başında yer alıyor.

RT’nin Genel Yayın Yönetmeni, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer almayan Margarita Simonyan. RT ve ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı iki farklı şirket ve bununla ilgili bilgi uzun zamandır biliniyor ve herkesin erişebileceği şekilde internette bulunuyor.

NEPLP’in kararını değerlendiren Kiselev, “Bu karar, Rusofobileri yüzünden kör olan Letonya yönetiminin aptallığının ve bilgisizliğini seviyesini gösteriyor. Bu duyuruya içten güldük, Letonya yönetimi pot kırdı. Ama ciddi olursak, gösterdikleri sebebin hiçbir hukuki manası yok. Bu nedenle Letonya derhal RT yasağını kaldırmalı ve özür dilemeli” yorumunda bulundu.

Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyov, Letonya’nın kararını Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na şikayet edeceklerini söyledi ve tüm Avrupa Birliği ülkelerini bunu yapmaya çağırdı.

Baltık ülkeleri düzenli Rus medyasının faaliyetini engellemeye çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinde medyaya yapılan baskının, “Vilnius, Riga ve Tallinn’in demokrasi ve ifade özgürlüğüyle ilgili demagojik açıklamalarının uygulamadaki değerini açık bir şekilde ortaya koyduğunu” dile getirmişti.