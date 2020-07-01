Türkiye ile Libya krizinde yeni perde: Fransa Doğu Akdeniz'deki SeaGuardian Operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi

Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan Türkiye-Fransa geriliminin NATO'ya yansımasında yeni bir gelişme yaşandı. Libya konusunda Fransa'yı suçlayan açıklama yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki SeaGuardian Operasyonuna katılımını askıya aldığına dair NATO'yu bilgilendirdiğini duyurdu.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonundan çekileceğine dair NATO'yu bilgilendirdiği açıklamasını yapan Türkiye Büyükelçisi, Libya sebebiyle Doğu Akdeniz'de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO raporunun Fransa'nın iddialarını desteklememesinin ardından Paris'in bu kararı aldığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Çirkin adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız Courbet gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti.

Fransız hükümeti, Türk donanmasının kendilerini taciz ettiği iddialarını NATO'ya taşımıştı.