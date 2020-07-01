NATO'da Rusya'ya karşı Baltıklar ve Polonya için savunma planı Türkiye'nin vetosunu kaldırmasıyla onaylandı

Ankara'nın 'PKK'nın uzantısı YPG'nin terör örgütü olarak tanınması' talebiyle veto etmesinden ötürü yılan hikayesine dönen Rusya'ya karşı Baltıklar ve Polonya için yeni savunma planı, 7 ay gecikmeyle onaylandı.

Fransız haber ajansı AFP, müttefiklerin veto etmeyi sürdüren Türkiye ile uzlaşmaya varmasının ardından NATO'nun Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri ve Polonya için yeni savunma planını onayladığı haberini geçti.

Veto krizini ilkin Kasım 2019'da Reuters haber yapmış, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Aralık 2019'daki liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Baltıklar ve Polonya için yeni savunma planının kabul edildiğini duyurmuştu. Ancak Reuters, Haziran 2020'de NATO'daki diplomatlara ve Fransız savunma yetkililerine dayanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müttefik liderler arasında varılan anlaşmaya rağmen Türkiye'nin planı engellemeye devam ettiğini bildirmişti. Reuters'e konuşan diplomatlar, Ankara'nın Savunucu Kartal isimi planı onayladığını, ama NATO'nun askeri yetkilileri tarafından hayata geçirilmesine izin vermediğini söylemişti. Ardından Kremlin'den NATO varlığının güçlenmesi halinde Polonya ve Baltıklar'ın Rusya için tehdide dönüşeceği uyarısı gelmişti.

Ankara'nın vetosunun temelinde PKK'nin uzantısı saydığı YPG'nin NATO müttefikleri tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilmesi talebi vardı.

"Planın uygulamaya konulmasına izin vermek için YPG'ye karşı savaşında daha fazla destek almayı talep eden Türkiye ile aylar süren görüşmelerin ardından varılan anlaşma, önemli ilerleme anlamına geliyor" diyen AFP, NATO savunma planlarının gizli olduğunu, ancak Litvanya yetkililerinin daha güçlü hava savunma sistemleri ve kriz durumunda müttefik güçlerin süratle konuşlanmasını talep ettiklerini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

AFP'ya konuşan Brüksel'deki bir NATO diplomatik kaynağı ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, planın onaylandığını söylemekle yetindi, ama başka ayrıntı vermedi.

Linkevicius "Mesele çözüldü ve plan onaylandı. Türkiye yapıcı davrandı, her zaman olduğu gibi çıkarlarını güçlü şekilde savundu ve eylemleri hiçbir zaman Baltık ülkelerini hedef almadı. Durumu dramatize etmemeliyiz, olumlu sonuçlanmasından memnunuz" dedi.

AFP, Ankara'nın NATO'nun YPG'yi 'terör örgütü' olarak tanıması talebinin aralıktaki zirvede Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kriz çıkardığını ve anlaşma onaylanırken talebin karşılanmadan bırakıldığını aktardı.

Baltık ülkeleri ve Polonya için ilk savunma planı NATO'da 2010'da kabul etmişti, ancak 2014'te Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya katılmasının ardından yenilenmesi talebi sürekli gündemdeydi.

ABD'nn ordusunun Avrupa'daki eski komutanı olan ve artık Washington merkezli düşünce kuruluşu CEPA'da çalışan Ben Hodges, 'Rusya'ya karşı etkin caydırıcılık için planın onaylanmasının anahtar niteliğinde olduğunu' savundu.