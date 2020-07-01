Fransa Dışişleri Bakanı: Talebimiz üzerine Türkiye için toplanacak AB'den yeni yaptırım gelebilir

Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilim yaşadığı Türkiye'ye karşı hem NATO hem de Avrupa Birliği'nde harekete geçen Fransız hükümetinden, AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacağı ve yeni yaptırım ihtimali olduğu açıklaması geldi.