'Paris-Ankara gerilimi çok ciddi' diyen Merkel: Türkiye stratejisi hem bağlarımız hem eleştirilerimiz üzerinden yürümeli

Alman parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Angela Merkel, NATO'daki Türkiye-Fransa gerginliği, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye ile sığınmacı mutabakatına dair açıklamalar da yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in parlamentodaki soru-cevap seansında Doğu Akdeniz'de Türkiye-Fransa krizini 'çok ciddi' diye nitelediği ve AB-Türkiye ilişkilerinin 'iki yönlü yaklaşımla yeniden tanımlanmasını' telkin ettiği açıklamalarını Deutsche Welle Türkçe haberleştirdi.

10 Haziran'da Libya'ya silah taşıdığından şüphelendiği bir kargo gemisini durdurmak isteyen Fransız savaş gemisine Türk fırkateynlerinin radarlarını kilitlediği ve Türk denizcilerinin kurşun geçirmez yelekler giyip silahların arkasına geçtiğini iddia eden Paris'in Ankara'ya dair şikayetlerini NATO ve AB'ye taşımasıyla ilgili sorularla karşılaşan Merkel şöyle yanıt verdi:

'Müttefikler arasında bu tür olaylar tekrarlanmamalı'

"Bunu biz de çok ciddiye alıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı ile bu olay hakkında görüştüm. Orada tam olarak ne olduğu NATO'da inceleniyor. Rapor henüz hazır değil, ama NATO'ya üye devletler arasında bu tür olayların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu çok ciddi."

Almanya'nın bugün başlayan AB Dönem Başkanlığı'nda Türkiye'ye dair izlenecek politika ve Fransa ile ortak politika oluşturulup oluşturulmadığına yönelik sorular üzerine şansölye şunları söyledi:

'Türkiye ile stratejik olarak birbirimize bağlıyız'

"Türkiye ile ilgili uyumlu ve tutarlı bir stratejiye ihtiyaç var. Türkiye stratejisinin karşılıklı bağlar ve eleştiri konusu unsurlar olmak üzere iki ögeyi içermesi gerekiyor."

"Bu iki ögeden biri, stratejik olarak birbirimize bağlı olduğumuz gerçeği. Örneğin NATO'da birlikteyiz, ama aynı zamanda sığınmacı sorununun çözümü de Türkiye-AB mutabakatında olduğu gibi sadece ikili temaslarla mümkün olabilir."

'Türkiye'de insan haklarının durumu gibi eleştirilmesi gereken konular var'

Libya ve Suriye gibi pek çok boyutu olan konuları da stratejik bağlar arasında sayan Merkel, diğer yandan Türkiye'de insan haklarının durumu, Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan açıklarında sondaj çalışmaları yürütmesi gibi eleştirilmesi gereken konular bulunduğunu sıralayarak şöyle devam etti:

'İlişkileri bağlar ve eleştirilerle birarada yürütmeli'

"Bu iki unsuru bir arada yürütmek önemli. Taraflar arasında yeniden görüşmeler başlaması için çalışıyoruz. Almanya, Türkiye ile ilişkileri çeşitli boyutlarıyla yürütebilmeye çalışıyor. Bu, her zaman kolay değil ve sadece Fransa ile birlikte çalışarak bunun üstesinden gelebiliriz."

'Türkiye'nin sığınmacılar üzerinden siyaset yürütmesinin tekrarlanmasına izin verilemez'

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamalarının hatırlatılması üzerine, insan haklarına riayet edilmesi gerektiğini, ancak asli meselenin durumun bu noktalara gelmemesini sağlamak olduğunu anlatan şansölye, AB'nin sınır komşusu Türkiye ile diyaloğun önemine dikkat çekerek ekledi:

"Örneğin Türk-Yunan kara sınırında yaşananlar sığınmacılar üzerinden siyaset yürütmekti. Bunun tekrarlanmasına izin verilemez."

'Erdoğan'la sığınmacı anlaşmasına vardım diye bana üzücü şekilde çok eleştiri yöneltildi'

Almanya Başbakanı, bu tür durumların yaşanmaması için ilgili ülkelerle düzenlenmiş kurallara ve anlaşmalara gerek olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bunu savunmaya devam edeceğim. Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatı nedeniyle bana da üzücü bir şekilde çok eleştiri yöneltildi. Ancak ben, sığınmacıların şu an mali yardımlarla yapmaya çalıştığımız gibi yaşadıkları ülkelerde iyi bir şekilde yaşamalarını sağlamaktan daha insani olabilecek başka bir imkan görmüyorum."