IŞİD'in Suriye'de ürettiği uyuşturucu İtalya'da ele geçirildi: Dünyada bir kerede ele geçirilen en yüksek miktar

İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, IŞİD'in Suriye'de ürettiği tespit edilen 14 ton uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Dünyada şimdiye kadar yapılan operasyonlar arasında bir kerede ele geçirilen en yüksek miktardaki amfematin hapı olduğu belirtildi.

Napoli Savcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonla ilgili Gümrük Muhafaza Polisi'nin yaptığı açıklamada, "dünyada şimdiye kadar yapılan operasyonlar arasında bir kerede ele geçirilen en yüksek miktardaki amfematin hapı olduğu" bildirildi.

The biggest seizure of amphetamines in the world 💥https://t.co/wc13hPkskO — QItalia🇮🇹Ⓠ⭐⭐⭐ (@QanonItalia) July 1, 2020

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Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam 84 milyon adet amfematin hapının IŞİD militanlarınca örgüte finansman sağlamak için Suriye'de üretildiği bilgisi paylaşıldı.

#GDF #Napoli, sequestro record di 14 tonnellate di #anfetamine: 84 milioni di pasticche prodotte in #Siria da ISIS/DAESH per finanziare il #terrorismo. Oltre 1 miliardo di euro il valore sul mercato. #NoiconVoi pic.twitter.com/McdOljNxa5 — Guardia di Finanza (@GDF) July 1, 2020

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'Örgüte 1 milyar euro'nun üzerinde finansman sağlayabilirdi'

Açıklamada, bu kadar büyük miktardaki amfematin hapının yasa dışı yollardan satışının, örgüte 1 milyar euro'nun üzerinde finansman sağlayabileceği vurgulandı.

Police in Italy have confiscated a huge shipment of 15.4 US tons of amphetamines which they say was produced by ISIS in Syria.



Investigators said the bust is the largest drug haul in the world. https://t.co/WZ8jqqy5Z5 — CNN (@CNN) July 1, 2020

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Napoli kentinin yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Salerno Limanı'na gelen üç farklı konteynerden çıkan, yaklaşık iki metre yükseklikte ve 140 santimetre çapındaki, endüstriyel dev kağıt silindir paketlere gizlenen uyuşturucunun özel tarayıcılar ile analiz edilerek ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Italian police seized 14 tons of amphetamines that were allegedly produced in Syria by the Islamic State group to fund extremist activities and destined for the European illegal drug market. https://t.co/Zq4ehnhfN2 — AP Europe (@AP_Europe) July 1, 2020

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Ülke basınına bilgi veren İtalyan makamları da IŞİD'in kendi faaliyetlerini, büyük ölçüde Suriye'de üretilen ve bu nedenle dünyanın önde gelen amfematin üreticisi haline gelen narkotik madde kaçakçılığıyla finanse ettiğine dikkati çekti.

Yetkililer, söz konusu amfematin hapının, IŞİD militanları arasında kullanımının da popüler olduğunu, geçmişte Paris'te örgüte ait birkaç eve düzenlenen operasyonlarda bu uyuşturucuya rastlandığını kaydetti.