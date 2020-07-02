İngiltere, Venezüella hükümetine altınlarını geri vermeyecek

Venezüella hükümetinin İngiltere Merkez Bankası’nın dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi.

A British judge ruled that President Nicolás Maduro of Venezuela cannot access over $1 billion in gold in a Bank of England vault, on the basis that the British government recognizes his rival, Juan Guaidó, as Venezuela’s leader https://t.co/SDPi14ySGQ — The New York Times (@nytimes) July 2, 2020

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Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.

Venezüella'nın İngiltere Merkez Bankası’ndaki altınlarının değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Venezuela gold: UK High Court rules against Nicolás Maduro https://t.co/rdvt5HrO9L — BBC World Business (@BBCWorldBiz) July 2, 2020

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Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezüella yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankası’ndan altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.