Yunanistan’dan Türkiye’ye Ayasofya çağrısı: Müze olarak kalsın

Ayasofya’ya cami statüsünün verilmesinin Türkiye ile Hıristiyan alemi arasında dev bir duygusal uçurum oluşturacağı uyarısında bulunan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye yönetiminin bu hususu dikkate alarak bu anıtın müze statüsünü koruyacağı umudunu dile getirdi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, bugünkü basın toplantısında, Ayasofya’nın statüsüyle ilgili soruya, “Bu konuda çok şey söyledik. Bu, Yunan-Türk ilişkileriyle ilgili bir sorun değil, küresel bir sorun. Ayasofya, dünya mirası anıtı” dedi.

Birçok ülkenin son zamanlar bu konuda yaptığı açıklamaların çok pozitif olduğunu dile getiren Petsas, “En son da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün bu konuda yaptığı açıklama oldu. Onlar Türkiye’yi, Hıristiyan alemi ile Türkiye arasında dev duygusal uçurum oluşturacak bu adımı atmamaya çağırdı. Türkiye yönetiminin bunu ciddiye alacağını umuyor, yapacaklarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiğini dile getirmişti.