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    İngilizlerin yüzde 80'inden fazlası 'vakalar artarsa yeniden karantina ilan edilsin' diyor

    © REUTERS / Phil Noble
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (290)
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    Salgın tedbirlerini kademeli bir şekilde gevşeten İngiltere’de yapılan bir anket, koronavirüs vakalarının tekrar artması halinde halkın yüzde 80’inden fazlasının yeni bir karantina ilanını destekleyeceğini ortaya koydu.

    İngiltere merkezli anket şirketi YouGov tarafından Sky News için 29-30 Haziran tarihlerinde 1610 kişiyle yapılan araştırma halkın dikkate değer çoğunluğunun, vaka sayılarının artması durumunda ikinci bir karantina ilanından yana olduğunu gösterdi.

    Ankete göre katılımcıların yüzde 83’ü karantinayı destekleyeceğini söyledi, yüzde 9’u buna karşı çıktı, kalan yüzde 8 ise fikri olmadığını belirtti. Karantina konusunda gençlerle yetişkinler arasında bir fikir uyuşmazlığı saptanmaması da dikkat çekti.

    100 kişiden 48'i 'daha kaygılı ve endişeli'

    Öte yandan anket katılımcılarına gevşetilen önlemler hakkında ne düşündüğü de soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 70’i, uzun bir aradan sonra yarın yeniden açılacak olan publara gitme konusunda tedirgin olduğunu söyledi. Hemen hemen her 100 kişiden 70’i de sinemaya gitme, toplu taşıma araçlarını kullanma ya da yurt dışı tatiline çıkma konusunda çekinceli olduğunu belirtti.

    Ayrıca her 100 katılımcıdan 48’i salgın nedeniyle daha kaygılı ve endişeli hissettiğini dile getirdi.

    İngiltere’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 44 bin 80 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 285 bin 268’e ulaştı.

    İngiltere'nin Leicester kentinde geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verilmişti.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (290)
    Etiketler:
    YouGov, İngiltere, Anket, Karantina, Salgın, Koronavirüs
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