BoJo ırkçılığı protesto için diz çökmeye yanaşmadı: Kimse bunu yapması için zorbalığa maruz kalmamalı

Irkçılık karşıtı Black Lives Matter (Siyahların yaşamları değerlidir) hareketine desteğin göstergesi olan tek diz üzerine çökme jestini yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, Britanya Başbakanı Boris Johnson, 'insanların zorbalığa uğradıkları için diz çökmeye mecbur kalmış hissetmemeleri gerektiğini' söyledi.

ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çökerek boğarak öldürmesinin başlattığı protestoların sıçradığı Britanya'da, hkümet, ırkçılık karşıtı Black Lives Matter/BLM (Siyahların yaşamları değerlidir) hareketine desteğin göstergesi olan tek diz üzerine çökme jestini yapmak ya da yapmamak meselesiyle meşgul.

LBC Radyosuna konuşan Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'a (BoJo) "Raab mısınız yoksa Starmer mi" sorusu yöneltildi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın diz çökmeyi reddetme gerekçeleri tartışma yaratırken, anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Sir Keir Starmer BLM'ye destek sunup diz çökerken poz vermişti.

Dışişleri Bakanı Raab'dan yana olduğu, yani diz çökmeyeceğini ima eden bir yanıt veren Başbakan Johnson, 'insanların zorbalığa uğradıkları için diz çökmeye mecbur kalmış hissetmemeleri gerektiğini' söyledi.

When asked whether he would take the knee, Boris Johnson said "I don't believe in gestures. I believe in substance."



He adds there "are injustices we need to rectify" but "I don't want people to be bullied into doing things they don't want to do"#BorisOnLBC pic.twitter.com/c4q5ByI0Jf — LBC (@LBC) July 3, 2020

"İnsanların herhangi bir zamanda illa yapmak istemedikleri şeyi yapmaları için zorbalığa maruz kalmalarını istemiyorum" diyen BoJo, şöyle devam etti:

"Kenotaf'da (Londra'daki savaşta ölenler için anıt) duran polis memurlarının başına gelen düşünüldüğünde... Kalabalığın bazı üyeleri tarafından çok saldırgan şekilde hakarete uğradılar ve kendilerine diz çökmeleri söylendi. Bazısı bunu yaptı, yapmayanlar ise çok zor durumda kaldı."

"Benim pozisyonum bu. Bence hayatı zorlaştıran veya kişiyi utandıran şeyleri yapmamak çok önemli."

The Prime Minister was asked whether he's a 'Raab or a 'Starmer' when it comes to taking the kneehttps://t.co/8nMtRP0iVb — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) July 3, 2020

Diz çöküp çökmeyeceğine dair doğrudan soru üzerine Başbakan "Jestlere inanmıyorum. İçeriğe inanıyorum. Pratikte bir fark yaratan şeyler yapmaya inanıyorum" dedi.

Londra Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlarını savunan BoJo, başkentin polis teşkilatındaki siyah temsiliyetini muazzam şekilde artırdığını anlatıp kendisini bir başarının şampiyonu gibi görmek istediğinden söz etti. Bununla birlikte Britanya'da 'düzeltilmesi gereken adaletsizlikler ve önyargılar' olduğunu dile getirdi.

BoJo'dan önce Raab, diz çökme jestinin Taht Oyunları dizisinden çıkmışa benzediğini, kendisine özgürleşmeden çok itaat simgesi gibi geldiğini söyleyip Kraliçe ve evlilik teklif ettiği kadından başka kimse önünde diz çökmeyeceğini söylemişti. Tepkiler üzerine BLM aktivistlerinin saygısının tam olduğu açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.

Black Lives Matter: Raab criticised over 'Game of Thrones' comment https://t.co/8szBicpgxQ — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 18, 2020

Diz çökme jesti, 2016'da ABD'de siyahlara yönelik polis şiddetini protesto için Amerikan Futbol Ligi (NFL) oyuncusu Colin Kaepernick'in milli marş çalarken ayakta durmak yerine tek dizinin üzerine çökmesiyle başlamıştı.