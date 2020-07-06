Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirterek bunun için gereken şartların sağlanması gerektiğini ifade etti.

DW'nin haberine göre, N-TV televizyonuna konuşan Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması şansını iyi gördüğünü belirterek "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

"Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız” ifadelerini kullanan Bareiß, bunun için gereken koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, vaka sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türk sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

'Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz'

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geçen hafta Berlin’deki görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Bareiß, “Korumanın sağlanması için ülkede çok şeyin yapıldığı elbette fark ediliyor” dedi.

Seyahat uyarısının ne zaman kaldırılabileceği konusunda kesin bir tarih vermeyen Alman yetkili, “Bu nedenle gelecek haftalarda Türkiye hakkında konuşabileceğimize güveniyorum. İnsanların yakında Türkiye’ye uçabileceğini ve güvenli tatil yapabileceğini umuyorum” şeklinde konuştu. Görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Bareiß, her hafta durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

'Tavrımız adil ve dürüst olmalı'

Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’ye yönelik daha sert bir uygulama içinde olunmaması gerektiğine işaret eden Bareiß, “Her ülkeye yönelik tavrımızın adil ve dürüst olması gerekir” şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin turizm yetkilisi, Almanya’nın Avrupa Birliği dışındaki 160 civarında ülkeye uyguladığı seyahat uyarılarının kaldırılması konusunda ise "Bir ülkede vaka sayısı düşükse ve seyahat edenlerin güvenliği sağlanabiliyorsa, açılmayı düşünebiliriz. Ancak bunun çok, çok dikkatli bir şekilde olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bareiß, vaka sayılarının da doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türk heyetin Berlin temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe geçen hafta turizmde normalleşmenin en kısa sürede sağlanabilmesi için Berlin’de resmi temaslarda bulunmuştu.

Türkiye’de turistlerin güvenli bir şekilde tatil yapabilmeleri için alınan önlemleri temaslarında anlatan bakanlar, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını bir an önce kaldırması beklentisini iletmişlerdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise seyahat uyarısını gözden geçirecekleri mesajını vermişti.