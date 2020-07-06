İngiltere'den Magnitskiy ve Kaşıkçı yaptırımları: 25 Rus ile 22 Suud listede

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, cezaevinde hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy ve İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakaları nedeniyle kişisel yaptırım listesi açıkladı.

İngiltere'nin yaptırım listesinde, Sergey Magnitskiy'in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşı ile Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 22 Suudi Arabistan vatandaşı yer aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Grin, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, savcılar, hakimler listeye girdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Belirtilen kişi ve kurumların listeye dahil edilmesi, yeni yaptırım rejimi kapsamında uygulamaya koyulan ilk önlem dalgası. Önümüzdeki aylarda yeni yaptırımlar ilan edilecek" ifadelerini kullandı.

ABD ve müttefikleri, 2009'da Rusya'da cezaevindeyken hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'in ölümünde Moskova'yı gerekli tedbirleri almamakla suçlamıştı. Bazı ülkeler, yaptırım amacıyla 'Magnitskiy Listesi' yayınlarken ABD, ilk olarak 2012 yılında Magnitskiy Listesi'ni yayınlamıştı.

Liste, Magnitskiy'in ölümünden sorumlu olduğu ve insan haklarını ihlal ettiği öne sürülen Rusya vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyordu.

2016 yılında ise ABD Kongresi, insan haklarını ihlal eden ülkelerdeki kişi ve kurumlara yaptırım uygulamaya imkan sunan Küresel Magnitskiy Yasası'nı kabul etmişti.

8 Aralık 2016'da kabul edilen yasaya istinaden Washington, dünya çapındaki insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar nedeniyle kişi ve kurumlara yaptırım uygulayabiliyor.