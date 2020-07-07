Avrupa Birliği, Yunanistan'dan sığınmacıların 'geri itildiği' iddialarını araştırmasını istedi

Avrupa Birliği Komisyonu İçişlerinden Sorumlu üyesi Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları 'geri ittiğine' ilişkin tüm iddiaların araştırılması gerektiğini, bu uygulamanın yasak olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişlerinden Sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'ne (LIBE) hitap etti.

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin hukuk ihlallerini soruşturma yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Johansson, "Yunanistan sınırında sığınmacıların geri itildiğine ve ihlallere ilişkin çok sayıda raporlar bulunuyor. Geri itmeler AB hukukuna aykırıdır. Avrupa sınırlarımızı, değerlerimizi ihlal ederek koruyamayız" diye konuştu.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (FRONTEX) sınırda önemli bir rol oynadığının altını çizen Johansson, ancak insan hakları ihlallerini denetlemek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Johansson, "Yunan yetkililerden tüm yasadışı faaliyetleri takip etmelerini ve gerekli soruşturmayı yürütmelerini talep ediyorum. Herkese iltica hakkı verilmeyebilir ama herkese değerlerimize uygun bir şekilde muamele etmeliyiz" dedi.