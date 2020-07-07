Lukaşenko röportaja ayakkabısız geldi: Temizlik görevlilerine saygı duyuyorum

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun son Rusya ziyareti sırasında düzenlenen bir röportaja ayakkabısız geldiği ortaya çıktı.

Belarus 1 televizyonu, Aleksandr Lukaşenko ile çalışan gazeteciler hakkında bir belgesel yayınladı. Yayınlanan belgeselde, Lukaşenko’nun, son Rusya ziyareti sırasında gazeteci Andrey Krivoşeyev ile röportaja ayakkabısız geldiği görülüyor.

Olay, Lukaşenko’nun geçen Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından meydana geldi.

Lukaşenko, Soçi’de kaldığı rezidansın asansöründen çıktıktan sonra gazeteciyle tokalaşırken ayaklarına işaret ederek, “Temizlik görevlisi kadınlara saygı duyuyorum, yalınayak geziyorum” ifadesini kullandı.

Lukaşenko ve Krivoşeyev röportaj boyunca ayakkabısız geçirdi.