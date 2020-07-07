DSÖ: Hıyarcıklı veba yüksek risk taşımıyor

DSÖ sözcüsü, Çin'de görülen hıyarcıklı vebanın vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda hastalığın kontrol altında olduğunun görüldüğünü söyledi.

Dün, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba görülmüştü. Kentte sağlık uyarı sisteminde en düşükten bir üst seviye olan üçüncü seviye tehlike alarmı verilmişti. Tehlike alarmının yıl sonuna kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan bir bakterinin neden olduğu bilinen veba, tedavi edilmediği takdirde ölümcül oluyor. Hıyarcıklı veba ise hastalığın insanlara bulaşabilen en yaygın şekli.