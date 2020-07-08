Johnson ile Merkel, Brexit sonrası ilişkiler ile Libya'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson ve Alman mevkidaşı Merkel, Brexit sonrası ilişkiler, Kovid-19 ile mücadele ve Libya gibi dış politika konularını görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, aşı bulma çalışmaları da dahil olmak üzere koronavirüs konusunda uluslararası iş birliğinin önemi üzerinde durdu.

Brexit sonrası ilişkilere dair müzakerelerde erken bir anlaşmaya varılması için çalışmaya devam etme konusundaki taahhüdünü yineleyen Johnson, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ise, İngiltere'nin Avustralya şartlarında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Johnson ve Merkel, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki endişeleri ele alırken, Libya'da ise müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılabilmesi için çabalarını iki katına çıkarma taahhüdünde bulundu.