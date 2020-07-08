Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Belgrad'da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, binaya zorla girmeye çalışınca polis müdahalesi ile karşılaştı.

🇷🇸#Belgrade: The crowd outside of the #Serbia|n parliament right now protesting #COVID19 mandates. Earlier hundreds had stormed inside the building before they were driven back by police. pic.twitter.com/8IbxNrT1l3 — The WannabeWonk (@PotempkinBrain) July 7, 2020

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Meclis önündeki emniyet güçleri, kendilerine sert cisimler atan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verince, göstericiler meclis önünden şehrin farklı bölgelerine dağıldı.

Režim baca suzavac na narod. pic.twitter.com/eh1u3PFE3G — Boris Malagurski (@malagurski) July 7, 2020

​Bazı gösterilerin meclis binasına girmeye başarmasının ardından bölgeye çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı, polisin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz dahil güç kullandıkları da aktarıldı.

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Meclis etrafına takviye polis kuvvetleri sevk edilirken, yaşanan olaylarda yaralananların olduğu ve bazı polis araçlarının da yakıldığı bildirildi.

Зато што и ми имамо нашу децу... и желимо да живе у бољој ДРЖАВИ од оне у којој смо ми живели.

ДРЖАВИ, не колонији.#Балтернатива 🇷🇸 pic.twitter.com/2B2WBisR0X — Балтернатива (@_Balternativa_) July 7, 2020

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Şehrin farklı bölgelerinde çöp konteynerlerini ateşe veren göstericiler, polisin müdahalesi ile sokak aralarına dağıldı. Polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Muhalif siyasetçiler de katıldı

Öte yandan, muhalif siyasetçiler, protestoların ‘hükümet karşıtı bir devrime’ dönüştürmeye çalışıp göstericilere de "Belgrad'a gidin, ya şimdi ya da asla" ve "özgürlüğünüzü elinize alın" çağrıları yaptı.

Gösterilere katılan eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic da katıldı. Ancak göstericilerin "Buradan gitti" dediği Jeremic'in ensesine bir kişi tarafından tokat atıldığı kameralara yansıdı.

#BREAKING Serbia

Former-opposition leaders quarreled and received a blow to the head ‼️pic.twitter.com/ItmepTx7I2 — srb news (@srbnews0) July 7, 2020

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Başbakan Ana Brnabic, her demokratik ülkede olduğu gibi Sırbistan'da da bu gece yaşananlara ilişkin hukuksal süreç başlatılacağını açıklarken, Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic de olaylarda çok sayıda polisin yaralandığını duyurdu.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic karşıtı, "İhanet", "Kosova", "Hırsızlar" ve "İstifa" sloganları attı.

Son 24 saatte 13 kişi daha yaşamını yitirdi

Sırbistan'da son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 330'a, vaka sayısının ise 16 bin 719'a çıktığı açıklanmıştı. Salgının başından beri 1 günde en fazla can kaybı yaşanırken, başkent Belgrad'da bazı yeni tedbirler alınmıştı.

Aleksandar Vucic, Belgrad'da durumun oldukça vahim olduğunu belirterek, şehirde 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve cumadan pazartesi gününe kadar yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirmişti.