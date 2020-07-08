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    Wouwse'deki depoya Hollanda polisinin düzenlediği operasyonda bulunan konteyner içindeki işkence odasının dişçi koltuğu düzeneği

    Hollanda'da suç örgütleri arası savaş yöntemi: Konteynerler içinde gözaltı hücreleri ve işkence odası ortaya çıkarıldı

    © REUTERS / Politie Landelijke Eenheid
    Avrupa
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    Genelde Hollandalıların kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasının kırılması sayesinde bir suç örgütünün diğer suçlulara yönelik adam kaçırma, rehin alma ve işkence yapma komplosu öğrenildi. Bunun üzerine Hollanda'nın Belçika sınırı yakınında bir depoya düzenlenen operasyonda içerideki 7 konteynerde 6 gözaltı hücresi ve bir işkence odası bulundu.

    Hollanda'nın Belçika sınırı yakınındaki gemi nakliyat konteynerleri içinde kurulmuş gözaltı hücresi ve işkence odası ağı ortaya çıkarıldı.

    Fransa ile Hollanda polislerinin ortak operasyonunda EncroChat isimli şifreli metin uygulamasını kırılması sayesinde bir suç örgütünün diğer suçlulara yönelik adam kaçırma ve rehin alma komplosu öğrenildi. Bunun üzerine bir depoya düzenlenen operasyonda içerideki 7 konteynerde gözaltı hücresi ve işkence odası ağı bulundu.

    22 Haziran'da düzenlenen operasyonla ilgili salı günü açıklama yapan Hollandalı yetkililer, ses geçirmeyen konteynerlerde gözaltı hücreleri ve işkence odası kurulmasıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını duyurdu. 

    Adam kaçırma, rehin alma, işkence, haraç hazırlığı, suç örgütüne üyelik ve yasadışı silah bulundurmakla suçlanan zanlılar hakkında Amsterdam'daki bir mahkemeden 90 gün gözaltı kararı çıktı. Zanlılara ait ev ve iş yerlerine de baskınlar düzenlerken, ağır silahlar dahil 25 silah, 24 kilo patlayıcı ve polis teçhizatları ele geçirildi. 

    Suç ittifakının, polis kılığına girerek yol kesme ve adam kaçırma operasyonları düzenlenmeyi planlandığı, rakipleri kaçırmakla görevli çok sayıda ekip ve bu faaliyetler sırasında gözlemde bulunacak bir ekip daha kurduğu belirtildi. İttifak tam harekete geçecekken baskını düzenleyen polis, hedefteki kişileri önceden uyararak saklanmaya gönderdi ve işkenceden kurtulmalarını sağladı. 

    Şifreli iletişimin çözülmesi sayesinde, Hollanda'daki en azılı suçluların tutulduğu Vught Kapalı Cezaevi'ndeki bazı suç örgütü liderlerinin gizli konuşmalarından haberdar olundu, işkence talimatı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edildi.

    Konuşmalarda Wouwse Plantage köyündeki 'tedavi odalarından', bazı isimlerin burada 'sandalyeye oturtulmasından' söz ediliyordu.

    Baskın sırasında 6 rehin alma hücresi ve bir işkence odası ortaya çıkarıldı. İşkence odasına çevrilmiş konteynerde neşter, pense, testere, kelepçe ve zincir gibi çok sayıda işkence aletinin yanısıra sinyal kesicilerle yere sabitlenmiş bir dişçi koltuğu bulundu.

    Gözaltı hücrelerinin zemin ve tavanına da kelepçeler monte edilmişti.

    'İttifak' nasıl ve neden kuruldu?

    Gözaltına alınanlar arasında olan Utrecht kentinde spor salonu sahibi Robin van O.'nun (40) işkence ağı kurulmasının beyni ve uyuşturucu çetesi lideri olduğu söyleniyor.

    Telegraaf gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, Hollanda'daki çeşitli suç örgütlerinin, bu yılın başında Dubai'de yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'ye karşı güç birliği yapma kararı aldığını, Robin van O. ile 2018'de İspanya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Hamza Ziani'nin 'İttifak' adlı oluşumun beyni konumunda bulunduğunu, ancak oluşumun arkasındaki ismin Taghi'nin tasfiye listesinde yer alan ve Fas'ta tutuklanan Mustapha F. olduğunu yazdı. 

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