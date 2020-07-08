Hollanda'da suç örgütleri arası savaş yöntemi: Konteynerler içinde gözaltı hücreleri ve işkence odası ortaya çıkarıldı

Genelde Hollandalıların kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasının kırılması sayesinde bir suç örgütünün diğer suçlulara yönelik adam kaçırma, rehin alma ve işkence yapma komplosu öğrenildi. Bunun üzerine Hollanda'nın Belçika sınırı yakınında bir depoya düzenlenen operasyonda içerideki 7 konteynerde 6 gözaltı hücresi ve bir işkence odası bulundu.

Hollanda'nın Belçika sınırı yakınındaki gemi nakliyat konteynerleri içinde kurulmuş gözaltı hücresi ve işkence odası ağı ortaya çıkarıldı.

Fransa ile Hollanda polislerinin ortak operasyonunda EncroChat isimli şifreli metin uygulamasını kırılması sayesinde bir suç örgütünün diğer suçlulara yönelik adam kaçırma ve rehin alma komplosu öğrenildi. Bunun üzerine bir depoya düzenlenen operasyonda içerideki 7 konteynerde gözaltı hücresi ve işkence odası ağı bulundu.

Code-breaking cops find Dutch torture chamber near Belgian border which was housed in shipping containers. Thankfully, it hadn’t been used, with police tipping off potential victims who then went into hiding pic.twitter.com/avuG3pe6IZ — RT (@RT_com) July 8, 2020

22 Haziran'da düzenlenen operasyonla ilgili salı günü açıklama yapan Hollandalı yetkililer, ses geçirmeyen konteynerlerde gözaltı hücreleri ve işkence odası kurulmasıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Adam kaçırma, rehin alma, işkence, haraç hazırlığı, suç örgütüne üyelik ve yasadışı silah bulundurmakla suçlanan zanlılar hakkında Amsterdam'daki bir mahkemeden 90 gün gözaltı kararı çıktı. Zanlılara ait ev ve iş yerlerine de baskınlar düzenlerken, ağır silahlar dahil 25 silah, 24 kilo patlayıcı ve polis teçhizatları ele geçirildi.

Six arrested after 'Dutch torture chambers' found https://t.co/QKlYttr0fx “Police said the shipping containers were found before they were used, and potential victims were now in hiding. Inside the containers was a dentist chair w/straps & handcuffs.” Hiding? Was it voluntary?😳 — Sanho Tree (@SanhoTree) July 8, 2020

Suç ittifakının, polis kılığına girerek yol kesme ve adam kaçırma operasyonları düzenlenmeyi planlandığı, rakipleri kaçırmakla görevli çok sayıda ekip ve bu faaliyetler sırasında gözlemde bulunacak bir ekip daha kurduğu belirtildi. İttifak tam harekete geçecekken baskını düzenleyen polis, hedefteki kişileri önceden uyararak saklanmaya gönderdi ve işkenceden kurtulmalarını sağladı.

Şifreli iletişimin çözülmesi sayesinde, Hollanda'daki en azılı suçluların tutulduğu Vught Kapalı Cezaevi'ndeki bazı suç örgütü liderlerinin gizli konuşmalarından haberdar olundu, işkence talimatı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edildi.

Konuşmalarda Wouwse Plantage köyündeki 'tedavi odalarından', bazı isimlerin burada 'sandalyeye oturtulmasından' söz ediliyordu.

We hielden maandag 22 juni zes mannen aan voor hun betrokkenheid bij een ontdekte onderwereldgevangenis in Wouwse Plantage. De gevangenis werd besproken in berichten verzonden via cryptocommunicatie-provider #Encrochat #26Lemont #ondermijning @Het_OM https://t.co/Z1v4mg7o3R pic.twitter.com/Xx8vSdXPBp — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) July 7, 2020

Baskın sırasında 6 rehin alma hücresi ve bir işkence odası ortaya çıkarıldı. İşkence odasına çevrilmiş konteynerde neşter, pense, testere, kelepçe ve zincir gibi çok sayıda işkence aletinin yanısıra sinyal kesicilerle yere sabitlenmiş bir dişçi koltuğu bulundu.

Police find drug gang's torture chamber with dentist chair, pliers, scalpels and hedge cutters hidden in Dutch sea container https://t.co/j0d0d81FJH — Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2020

Gözaltı hücrelerinin zemin ve tavanına da kelepçeler monte edilmişti.

Dutch police arrested 6 men on kidnapping & serious assault charges, after finding an makeshift torture chamber containing a dentist chair, handcuffs, cutters, scalpels, & pliers. The discovery came after the arrest of 100 suspects in a massive drug bust.https://t.co/VVnQ0GOStG pic.twitter.com/aL2hoEuIrW — TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) July 7, 2020

'İttifak' nasıl ve neden kuruldu?

Gözaltına alınanlar arasında olan Utrecht kentinde spor salonu sahibi Robin van O.'nun (40) işkence ağı kurulmasının beyni ve uyuşturucu çetesi lideri olduğu söyleniyor.

Telegraaf gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, Hollanda'daki çeşitli suç örgütlerinin, bu yılın başında Dubai'de yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'ye karşı güç birliği yapma kararı aldığını, Robin van O. ile 2018'de İspanya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Hamza Ziani'nin 'İttifak' adlı oluşumun beyni konumunda bulunduğunu, ancak oluşumun arkasındaki ismin Taghi'nin tasfiye listesinde yer alan ve Fas'ta tutuklanan Mustapha F. olduğunu yazdı.