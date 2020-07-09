Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Kuzey Akım-2 ile ilgili eleştirilere yanıt verdi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının inşasına dair eleştirilere yanıt vererek konunun tartışılması çağrısında bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Birincisi, Rus gazına fazla bağımlı hale geliyoruz. Fakat aynı zamanda, Avrupa'daki enerji kaynaklarını çeşitlendiriyoruz, diğer enerji kaynaklarını ve LNG kullanıyoruz, alternatif ve yenilenebilir enerji geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı. .

Kramp-Karrenbauer, projeyi eleştirenlerin savunduğu bir diğer noktanın ise Kuzey Akım-2’nin hayata geçirilmesiyle bağlantılı Ukrayna ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik alanındaki meşru çıkarları olduğunu belirterek, Berlin’in bu çıkarları yürütülen müzakerelerde dikkate aldığını kaydetti.

Rusya’nın doğal gazdan elde ettiği geliri aynı zamanda savunma harcamalarına da yönlendirdiği şeklindeki argümanı yorumlayan Kramp-Karrenbauer, bunun sadece Kuzey Akım-2 için geçerli olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Elbette ekonomik çıkarlardan bahsediyoruz, evet ABD'nin de doğal gaz ve LNG ile ilgili ekonomik çıkarları var. Bu sorunları arkadaşlar arasında açıkça tartışmayı savunuyoruz."

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti.

Moskova, Berlin ve Viyana defalarca Kuzey Akım-2'nin sadece ticari bir proje olduğunu ve Avrupa devletlerinin enerji güvenliğini artırmayı amaçladığını vurguladı. Norveç de projeye destek verdi.