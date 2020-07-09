Paris'te 25 kadından ünlü sokak sanatçısı hakkında tecavüz ve cinsel saldırıdan toplu suç duyurusu

Fransa'nın başkenti Paris'in graffiti çalışmalarıyla meşhur sokak sanatçısı Wilfrid A hakkında 25 kadının tecavüz ve cinsel saldırıdan suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık tarafından soruşturma açıldı.

Paris Savcılığı, 25 kadının 'Paris sokaklarını aşk yönetir' sloganını alameti farika olarak kullanan graffiti sanatçısı Wilfrid A hakkında tecavüz ve cinsel saldırıdan toplu suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Savcılığın suç duyurusu üzerine soruşturma açtığını duyurmasının ardından Wilfrid A'nın Paris sokaklarına bıraktığı "Aşk sokaklarda koşar" yazılarının pek çoğu silinerek yerine "Tecavüzcü sokaklarda koşar" diye yazıldı.

Kadınların 12'si tecavüz, 13'ü cinsel saldırı suçlamasıyla şikayette bulunurken, olayların yaşandığı son 11 yıllık dönemde mağdurlardan bazılarının henüz reşit olmadığı ortaya çıktı.

Başvuruda, cinsel saldırıların 2009-2020 arasında Paris'in 18. bölgesi Montmartre'da gerçekleştiğini söyleyen kadınlar, saldırıya uğradıklarında 16-26 yaş aralığında olduklarını belirtti.

50'li yaşlarındaki Wilfrid A, suçlamaları reddetti.

Sanatçıyı temsil eden avukat Joseph Cohen-Sabban, müvekillnin ortaya konulanları yalanladığını, kendisine saldıranları tanımadığını söylediğini ve kendi kendini savunacağını aktardı.

Şikayetçi kadınları, cinsel saldırı alanında uzman avukatlar Valentine Rebérioux ve Louise Bouchain temsil ediyor.

"Daha önce bu kadar büyük çapta bir dava görmemiştik" diyen Rebérioux, 10 gün içinde 100'den fazla ifade topladıklarını aktardı.

Rebérioux, Wilfrid A'nın belli bir davranış kalıbıyla hareket ettiğini, her kadına profesyonel amaçlarla yaklaşıyor gibi gözüktüğünü, ünü ve nüfuzuyla övündüğünü, kadınlara yardım etmeyi teklif edip onları aslında kendi evi olan bir adrese yönlendirdiğini, bu noktada her şeyin tersine döndüğünü söyledi.

Bu gruptan kendini Chloé olarak tanıtan bir kadın, Le Monde gazetesine, Wilfrid A ile 2015 yılında okulunun önünde tanıştığını, o dönemde kendisinin 16, sanatçının 50 yaşında olduğunu anlattı.

"Bana muhteşem gözüktüğümü, modellik yapabileceğimi, kendisinin moda sektöründe çalıştığını söyleyip beni evine davet etti."

"Çekim sırasında çirkin gözüktüğümü söyleyip bana alkol ve esrar vererek 'Bende istek uyandırmalısın' dedi."

"Kendimden geçtiğimde üstüme çıkıp bana 'Fotoğrafçınla yatmanda sorun yok' dedi."

NEON dergisi haziran sonunda Wilfrid A hakkında soruşturma haberi yaparken, saldırıya uğradıklarını söyleyen 16 kadının anlattıklarına ayrıntılı yer vermiş ve Wilfrid A'nın 2013 ve 2019'da tecavüzden iki kez gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Suç duyurusu ve soruşturmanın kamuoyuna açıklanması ise Fransa'da yeni bir hükümetin işbaşı yapmasının ardından geldi.

Yeni İçişeri Bakanı Gérald Darmanin de kesin dille reddettiği bir tecavüz suçlamasından soruşturma altında.

Yeni Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti de tümüyle şaibeli geçmişi bulunan bir avukat.

Feministler bu iki bakanlıkla ilgili tercihlere karşı protesto gösterisi düzenliyor.