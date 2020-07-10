EPP Grubu Başkanı Weber: AB, Türkiye'yle üyelik müzakerelerini derhal sonlandırmalı

Avrupa Parlamentosu oturumunda konuşan Weber, "Türkiye'nin kabulüne ilişkin müzakereler, Türkiye'yi AB'ye yaklaştırmadığı gibi ülkede sadece hüsrana yol açtı. Müzakereleri sonlandırmalıyız ve bu ülkeyle ilişkilerimiz için yeni yasal zemin oluşturmalıyız" dedi.

AB'nin Türkiye'yle işbirliğini ve birtakım ortak çıkarların halen geçerliliğini koruduğunu kaydeden Weber, "Ancak Türkiye'ye ilişkin durum değişti. Türkiye, giderek AB değerlerinden uzaklaşıyor. Doğu Akdeniz'deki durum kızışıyor, Türkiye yasadışı sondaj faaliyetleri yürütüyor, Libya'yla dayanağı olmayan anlaşmalar yapıyor. Fransız gemisiyle yaşanan olayı da izledik" dedi.

Weber, "Türkiye topraklarındaki sığınmacıların Yunanistan ve Kıbrıs'a yasadışı yollardan geçmesinin Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki bir sorun olmadığı, aksine Türkiye ile AB arasındaki bir sorun olduğu Ankara'ya net bir şekilde ifade edilmelidir" diye ekledi.