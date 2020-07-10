Rus ve Türk doktorlar Kovid-19 için Azerbaycan’da

Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Gadjieyev, Rusya ve Türkiye’den sağlık uzmanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmak üzere Bakü’ye geldiğini belirtti.

Gadjiyev, “Uygulamalı ve metodolojik deneyim paylaşımı için Türkiye ve Rusya dahil bir dizi ülkeden Azerbaycan’a sağlık ekipleri geldi” dedi.

Ekiplerin doktorlar, hasta bakım personeli ve epidemiyoloji uzmanlarından oluştuğu bildirildi.

Gadjieyev, “Bu denli zor dönemde deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Küba’dan da bir ekibin gelmesinin beklendiğini söyleyen Gadjiyev, “Küba tıp ve sağlık alanında zengin deneyime sahip, buna salgınlarla mücadele de dahil” diye ekledi.