Belgrad'da protestocular parlamento binasını fişek yağmuruna tuttu

Sırbistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açıklanan tedbirlere tepki amacıyla düzenlenen protestolar dördüncü gününde de devam etti. Başka başkent Belgrad olmak üzere ülkenin birçok şehrinde devlet binaları önünde toplanan göstericiler koronavirüs kriz karargahının değiştirilmesi ve sağlık sisteminin iyileştirilmesini talep ediyor.



Belgrad’da gösteri bugün barışçıl olarak başladı. Hatta parlamento binası önündeki polis kordonunu geçmeye çalışan birkaç kişi göstericiler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Ancak aniden çıkan bir arbedede bir göstericinin yaralanmasıyla başta barışçıl seyreden eylem şiddet olaylarına dönüştü.

Yaralanan bir gösterici, kalabalık içindeki sivil polisler tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Göstericiyi yaralayan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ancak kalabalık polis kordonunu delerek parlamento binasına fişek attı attı.

Bir grup gösterici de ellerindeki metal nesnelerle parlamento binasının duvarlarına vuruyor.

Polis göstericileri parlamento binasından uzaklaştırmaya çalışıyor. Göstericiler polis memurlarına, “Kalkanı indir, miğferi çıkar, bize katıl” sloganlarını atıyor. Büyük kısmı parlamento binası önündeki meydanda toplanan göstericilerin bir kısmı da, ‘Kosova Sırbistan’dır’ sloganını atıyor ve Kosova ile ilgili şarkılar söylüyor.