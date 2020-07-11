Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'den Ayasofya yorumu

Schallenberg, "Bir müze olarak Ayasofya, tüm kültürlerden ve dinlerden milyonlarca insana açıktı. Bugünkü bu statüyü kaldırma kararı, Türkiye için büyük bir hata ve Avrupa'dan uzaklaşma adına atılmış başka bir büyük adım" dedi.

Ayasofya'nın dini önemi ve konumu ile mimari öneminin çok ötesinde olduğunu kaydeden Schallenberg, "Ayasofya, tarihi ve ihtişamı ile UNESCO Dünya Mirası'nın önemli bir parçası olarak, büyük bir sembolik değere sahip ve Doğu ile Avrupa kültürünü birleştiren Boğaz'ın tarihi gelişmelerini simgeliyor" ifadelerini kullandı.