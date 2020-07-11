Ukrayna muhalefetinden Zelenskiy'e: Ayasofya kararına tepki gösterin

Partinin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Yaşam İçin Muhalefet Platformu, geleneksel değerlerin ve kanonik Ortodoksluk'un korunmasını kararlılıkla destekliyor. Ukrayna hükümetinin ve Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukrayna halkının bu karara ilişkin rahatsızlığını Türk yönetimine iletmek zorunda olduğunu düşünüyoruz" dendi.

Türkiye'nin partneri olan Ukrayna'nın bu tür siyasi kararların riskleri hakkında Ankara'yı bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kaydeden Yaşam İçin Muhalefet Platformu, "Devletin dini meselelere ve dinler arası ilişkilere karışmasının olumsuzluklarını ortaya koyan kendi yakın tarihimizden ikna edici argümanlar sunulmalı" diye ekledi.