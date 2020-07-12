Yunan Bakan: Atatürk Müzesi, 'Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine' dönüştürülebilir

Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya'nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin (Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev) 'Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine' dönüştürülmesi önerisini destekledi.

Hürriyet'in aktardığına göre Yunan Mega televizyonuna konuşan Voridis, "Atatürk Müzesi, Helenizm soykırımı müzesine dönüştürülebilir mi?" sorusuna "Mutlaka cevap verilmeli. Örneğin, böyle bir şey yapılabilir. Derhal de yapılmalıdır" yanıtını verdi.

Voridis, Türkiye’nin artık hiçbir Batılı ülke ile iyi ilişkiler içinde olmakla ilgilenmediğini savunarak "Batı'ya, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın tamamen kontrolden çıktığını göstermeliyiz" dedi.