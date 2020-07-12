Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Ayasofya tüm dünyanın sorunu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya’nın camiye dönüşmesinin dünyanın değil, sadece Yunan-Türk ilişkilerinin sorunu olarak görmenin ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi.

Dendias, Skai televizyonuna verdiği röportajda ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlali durumunda Türkiye'ye karşı ‘güçlü’ önlemlerin yer aldığı hazır bir listesinin olması gerektiğini belirtti.

Pazartesi günü, Türkiye meselesinin Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde ele alınacağını belirten Dendias, “Yunanistan orada, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmesi durumunda, AB'den Türkiye'ye karşı mümkün olan en güçlü önlemlerin bir listesini hazırlamasını isteyecek” dedi.

Yaptırımların Ayasofya meselesiyle ilgisinin olmayacağını, bunun için sadece Yunanistan’ın değil aynı zamanda UNESKO ve BM’nin de inisiyatif almaları gerektiğine vurgu yapan Dendias, “Erdoğan her şeyi kasıtlı olarak yapıyor. Ülkesinin geleneklerini bile kaldırıyor. Uluslararası toplumdan ve onun kurallarından uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Dendias, Ayasofya’nın tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tehlike, Ayasofya meselesini Yunan-Türk sorunu olarak görmemizden kaynaklanıyor, ancak küresel bir sorundur. Bu, kuralların kaldırılması ve dünya toplumuna saygısızlık meselesidir.”

Ayasofya hakkındaki kararın Yunanistan ve bölge ülkelerine karşı bir dizi kışkırtıcı eylemi ifade ettiğine vurgu yapan Dendias, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir işbirliği ruhu göstermediğini kaydetti.