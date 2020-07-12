Yunanistan Ortodoks Kilisesi liderinden Erdoğan’a, 'jeopolitik amaçlar için dini kullanma' suçlaması

Yunan Ortodoks Kilisesi Lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dini parti ve jeopolitik hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullandığını ve tüm uygar insanlığa hakaret ettiğini söyledi.