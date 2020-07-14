Uzmanların '120 bin kişi ölebilir' uyarısı yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu getirildi

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de hükümet, 24 Temmuz’dan itibaren mağaza ve marketlerde maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Zorunluluğa uymayanlara 100 sterline (yaklaşık 860 TL) kadar para cezası verileceği belirtildi.

Talimatın Başbakan Boris Johnson’dan geldiğini açıklayan Sözcü, “Kapalı alanlarda maske takmanın bireyleri ve çevresindeki kişileri koronavirüse karşı koruduğuna dair giderek artan kanıtlar bulunuyor” dedi.

İngiliz Kraliyet Topluluğu başkanı Venki Ramakrishnan geçen hafta, maske yasağı konusunda çok geç kaldıkları eleştirisinde bulunmuştu.

'Kapalı alanlarda hızla yayılabilir'

Ramakrishnan, maske takmamayıdiye nitelemişti.

Bu yeni maske zorunluluğu, uzmanların kış aylarında yaşanabilecek olası ikinci dalga uyarısının ardından geldi.

İngiltere Tıbbi Bilimler Akademisi uzmanlarının hazırladığı bir rapor, salgının ikinci dalgasında en kötü senaryoyla yaklaşık 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ortaya koymuştu.

Uzmanlar, mevsimsel koşullar nedeniyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla bir arada bulunacaklarına ve bu sebeple salgının daha fazla yayılabileceğine dikkat çekmişti.

ABD ve Brezilya’nın ardından salgın kaynaklı can kaybının en yüksek olduğu üçüncü ülke konumunda bulunan İngiltere’de şimdiye kadar 44 bin 495 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 291 bin 691’e ulaştı.