Washington'ın baskısına boyun eğen Londra, 5G ağından Huawei'yi dışlama kararı aldı

ABD Başkanı Trump'ın sıkı markajı altındaki Britanya Başbakanı Johnson'ın daha önce anlaşmaya varılmış Çin teknoloji devini 5G ağından dışlama kararı duyuruldu. Huawei, Londra'ya "Bu güvenlikle ilgili değil, ABD'nin ticaret politikasıyla ilgili" tepkisini gösterdi.

ABD ile Çin arasındaki stratejik savaşın öncephesi haline gelen Çin teknoloji devi Huawei'nin aleyhine bir karar da Londra'dan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin büyük baskı altına aldığı Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Britanya hükümeti, kuracağı 5G ağından Huawei'yi dışlama kararı aldığını açıkladı. Oysa Johnson daha ocakta 5G ağında Huawei'ye sınırlı da olsa rol vereceklerini söylemişti.

Parlamentoya konuşan Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Britanya telekom şirketlerine Huawei 5G parçaları satın almayı 2020 sonundan itibaren yasadıklarını ve tüm Huawei donanımlarından 2027'ye kadar kurtulmaları için talimat verdiklerini duyurdu.

Trump yönetiminin baskısına değinmeyen Dowden, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin Britanya'nın 5G ağında Huawei'nin varlığıyla ilgili değerlendirmesinde önemli değişikliğe gittiğine dair bakanlar kurulunu bilgilendirdiğini aktardı.

ABD'nin Çin teknoloji devine yönelik yeni yaptırımlarının Huawei'nin Britanya'ya tedariğini engelleyebileceğini savunan Dowden, "Kolay bir karar olmadı, ama bu, Britanya telekom ağları, ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz için hem şimdi hem de uzun vadede doğru karardır" dedi.

Kanada'nın da Huawei ile ilgili benzer analizinin olduğunu söyleyerek Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşı zincirinin yeni halkasına dair işareti veren Dowden, şöyle konuştu:

"ABD ve Avustralya zaten bu bağlamda karar almıştı. Sanırım Kanadalıların da bize benzer analizi var ve daha karar alacaklar, Yeni Zelanda'daki süreç ise biraz daha farklı."

"Her ülke kendi telekom ağlarını en iyi nasıl koruyacağının yollarını ve en önemlisi kendi yerli alternatiflerini nasıl geliştireceğini araştırıyor."

ABD'nin 5G ağından yasaklanıp çok geniş çaplı ticari yaptırımlarına uğrayan Çin teknoloji devi, Britanya'nın kararına "Bu güvenlikle ilgili değil, ABD'nin ticaret politikasıyla ilgili" tepkisini göstererek 'hayal kırıklığı' açıkladı.

Bunun 'Birleşik Krallık'ta cep telefonu olan herkes için kötü haber' olduğunu söyleyen Huawei, Britanya'nın dijital alanında geri kalmasına yol açacağı, faturaları kabartacağı ve dijital bölünmeyi derinleştireceği uyarısını yaptı.

Boris Johnson hükümetine kararını gözden geçirmesi çağrısı yapan Huawei, "ABD'nin yeni kısıtlamalarının Britanya'ya tedarik ettiğimiz ürünlerin dayanıklılığını ve güvenliğini etkilemeyeceğinden emin olmayı sürdürüyoruz" dedi.