Tecavüzden soruşturulan İçişleri Bakanı'nı savunan Macron: Sokak ve sosyal medya yargısının kurbanı haline geldi

Televizyon canlı yayınında tecavüzle suçlanan yeni İçişleri Bakanı Darmanin'i savunan Fransa Cumhurbaşkanı, iç güvenliği ve polis kuvvetlerini emanet ettiği bakanın masumiyet karinesinden faydalandığını söyledi.

Elysee Sarayı'nda TF1 ve France 2'nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mayıs 2017'de hükümette görev verdiği Gerald Darmanin'in 2018'de tecavüzle suçlanmasına rağmen yeni kabinede İçişleri Bakanlığıyla taltif edilmesine ilişkin sorularla karşılaştı.

Darmanin'i görevlendirmesine yönelik protestolara kadına yönelik şiddetle kararlılıkla mücadele edileceği karşılığını veren Macron, tecavüzle suçlanan Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını savundu.

"Biri suçlandığı andan itibaren henüz yargılanmadığı halde sokaklar ya da sosyal medya ağında kesilen yargının kurbanı haline geliyorsa... demokrasimizin doğası değişiyor, görüş demokrasisi haline geliyor demektir" yorumunu yapan Macron, "Fransa ülkemizin en iyi haline dönüşsün istiyorum, Anglo Sakson toplumunun en kötü haline değil" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Darmanin'a karşı verilen tepkileri anladığını dile getiren Macron, kendisinin uyguladığı politikalarla Fransızları ikna etmeyi başaramadığını kabul etti.

Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yeniden hızlandığına dair belirtilerin bulunduğuna dikkat çeken Macron, ağustos itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesini istediğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı, olası ikinci dalgaya karşı hazırlıkların tamamlandığını savunurken, Kovid-19'a yakalanması halinde 'klorokin' isimli ilacı kullanmayacağını söyledi.

Fransa'da toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunda değişiklik yapılacağında ısrar eden neo-liberal lider, pandeminin yol açtığı ekonomik kriz sebebiyle işsizliğin önemli ölçüde artmasını beklediklerini belirtti.

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı almıştı. Ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran'da soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti.

Geçen hafta kurulan yeni kabinede Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex de Darmanin'in masum olduğuna dair herhangi şüphesi olmadığını açıklamıştı.