Evini Nazi sembolleriyle süsleyen 77 yaşındaki Belçikalı’ya ertelemesiz 1 yıl hapis

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre koyu bir Hitler hayranı olduğunu belirten ve evinin bahçe duvarlarını gamalı haç ve kartal gibi Nazi sembolleriyle süsleyen Boeckstaens, ağaçlara ve posta kutusuna da Yahudi karşıtı mesajlar içeren broşür ve afişler yapıştırdı.

Medyaya yansıyan görüntüler üzerine Belçika Eşit Haklar Merkezi (Unia), 77 yaşındaki Nazi sempatizanı hakkında, Irkçılık Karşıtı Yasa ile Nazi Rejimini Öven Davranışları Yasaklayan Düzenlemeler’i ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Leuven Mahkemesi, Salı günü yaptığı oturumda, Boeckstaens'in hakkındaki iki suçlamanın da kanıtlanabilir olduğuna hükmetti. Sanığın, evinin etrafına yerleştirdiği sembollerle, Nazi ideolojisini yücelttiğini belirten mahkemeye göre, "Nazi işbirlikçisi bir ailede büyüdü. Bu da Boeckstaens'in, Adolf Hitleri'in fikrilerini benimsemesini kolaylaştırdı."

Yargıç, Boeckstaens'in "Yahudileri dünyanın utancı olarak gördüğünü" de vurgulayarak, bütün bulguların, Belçikalı adamın, soykırımı bilerek onayladığını ortaya koyduğunu belirtti.

Mahkeme, sabıka kaydı bulunmayan Boeckstaens'in, yaşına rağmen ertelemesiz 1 yıl hapis ve 800 euro para cezasına çarptırılmasına karar verdi.