İngiltere'de köle taciri Colston'un devrilen heykelinin yerine protestoculardan birinin heykeli dikildi

İngiltere’deki ırkçılık karşıtı protestolarda devrilerek nehre atılan köle taciri Edward Colston'un heykelinin yerine, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ‘gizli bir operasyonla’ heykeli deviren protestoculardan birinin heykeli dikildi.

George Floyd’un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda Batı’nın sömürgeci tarihini hatırlattığı için hedef alınan köle taciri heykellerinden biri olan Bristol kentindeki Edward Colston'un heykeli anlamlı bir heykelle değiştirildi.

Sabaha karşı gerçekleşen ve yaklaşık 10 kişilik bir ekibin hazır bulunduğu ‘operasyonla’ Colston heykelinin yerine protestocu Jen Reid'in heykeli dikildi. Sanatçı Marc Quinn’in imzasını taşıyan heykel, iki kamyonetle bölgeye getirildi ve yetkililer gelmeden boş kalan kaideye yerleştirildi. Kaidenin zeminine ‘Black lives still matter’ (Siyahların yaşamı hâlâ değerli) yazan bir kart da iliştirildi.

Edward Colston statue replaced by sculpture of Black Lives Matter protester https://t.co/pfcO8hSVFr — The Guardian (@guardian) July 15, 2020

Colston'un heykelini deviren grupta bulunan Jen Reid, heykelin yıkılmasının hemen ardından boş kalan kaideye çıkarak bir yumruğunu havaya kaldırmıştı. Bu an, protestoların simgelerinden biri olarak görülmüştü.

Araçların bölgeden ayrılmasının ardından Reid, bu kez de kendi heykelin önüne gelerek yumruğu havada poz verdi. Reid, “Bu inanılmaz. Bu oldukça yürek isteyen bir iş” dedi.